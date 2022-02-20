Фіорентина приймала Аталанту в рамках 26-го туру Серії А. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Перша половина поєдинку відбувалась за певної переваги господарів, але рахунок на табло не змінювався.

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Після перерви Кшиштоф Пйонтек вивів Фіорентину вперед. Буквально за кілька хвилин рятувати Аталанту взявся Руслан Маліновський. Українця вивели на побачення з голкіпером, і він в дотик загнав м'яч у сітку воріт. Проте радість Руслана була передчасною, арбітр зафіксував офсайд у партнера Маліновського, що викликало багато суперечок, але гол був скасований.

Фіорентина все ж втримала переможний рахунок, який підняв "фіалок" на 7-му сходинку, Аталанта – 5-та.

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