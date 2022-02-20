Маліновський рив землю, але не врятував

Маліновський після травми Сапати та чергових проблем Ілічіча посилив свої позиції в Аталанті. І отримав компліменти за шикарний гол Ювентусу. Сьогодні не грав ще й Мурієль, тому українець фактично залишився безальтернативним. Руслан сформував групу атаки з Бога та Копмейнерсом і діяв ближче до правого флангу.

Аталанта мало контролювала м'яч, тому Маліновський рідко отримував можливості для загострення. Намагався втекти по флангу – не вистачило швидкості. Заробив перспективний штрафний – партнери змарнували. Фіорентина грала інтенсивніше та чіткіше.

Навіть у таких умовах Руслан створив гольовий момент. У дотик чудово віддав на хід Копмейнерсу, але нідерландець програв дуель голкіперу. Той пас так і залишився найгострішим від Маліновського за весь матч. Руслан провів на полі 90 хвилин, але мав проблеми з конструктивом, як і вся Аталанта.

Українець знайшов шанс забити, коли потужним ударом лівою відгукнувся на передачу з флангу.

Однак судді вкрали цю красу, зафіксувавши офсайд у Хатебура, який не мав безпосереднього впливу на епізод. Згодом Рус розрядив гармату правою – вийшло дуже неточно.

Маліновський отримав другу найкращу оцінку в Аталанті від SofaScore – 7.1.

Він до останніх хвилин намагався щось створити. Коли Аталанта захопила м'яч, у нього було більше варіантів для креативу. Втім, бракувало підтримки, вся команда була сонною. У другому таймі гості не створили жодного моменту, якщо не рахувати скасований гол.

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Фіорентина була сильнішою, Гонсалес – найкращий

Фіорентина потужніше провела зустріч, особливо перший тайм. Господарі контролювали м'яч, довго готували власні атаки та швидко обривали пресингом атаки Аталанти. Бергамаски не встигали за суперниками і мусили дуже часто фолити. Маліновський сів на жовту картку, Деміраль, Толой і Джімсіті також отримали попередження.

Берата весь матч возив Гонсалес. Аргентинець був найкращим на полі. Міг забивати ще до перерви, у другому таймі вивів на удар Кастровіллі. У підсумку Ніко розігнав єдину гольову атаку, асистувавши Пйонтеку. Кшиштоф розстріляв ворота Аталанти. Фіорентина заслужила перемогти, все логічно. А от до суддів є питання. І в нас, і в Гасперіні точно.

Судді відібрали гол в Маліновського і засудили Аталанту

Наставник Аталанти після останніх матчів відмовлявся говорити з пресою через образу на арбітрів. На його думку, команду засуджують. І якщо там претензії були притягнуті за вуха, то сьогодні очевидні. Чому рефері скасував гол Маліновського, якщо Хатебур (який перебував в офсайді) навіть не боровся з суперником? Чому VAR не скоректував рішення польових суддів?

Відеопомічник щонайменше мав попросити головного арбітра подивитися повтор, оскільки вплив Хатебура на атаку – це суб'єктивна оцінка. "Ця ситуація створює прецедент. Це смерть пасивного офсайда. Рішення взяте з Місяця. Зараз ніхто так не інтерпретує футбол", – написав експерт Джованні Капуано.

"Чи достатньо це активний офсайд? Я б не сказав, що Хатебур якось вплинув на епізод і змусив лінію оборони Фіорентини опуститися глибше (завдяки чому Маліновський залишився в правильному положенні)", – додає популярний автор Джеймс Хорнкасл.

"Судді завжди на стороні Фіорентини в наших матчах, – казав Гасперіні після вильоту від "фіалок" з Кубка Італії 10 днів тому. – Чому так інтерпретують офсайд? Схоже, що я нічого не розумію в футболі. Помилки бувають, але занадто часто не на нашу користь". Сьогодні Гасп може висловитися й жорсткіше. Тим більше, що його вилучили.

Однак потрібно вирішувати ігрові проблеми. Безвиграшна серія в чемпіонаті сягнула 5 матчів. Такого не було з осені 2018-го. Аталанта (44 очки) віддаляється від зони Ліги чемпіонів. А Фіорентина (42 бали) навпаки підбирається до топ-4.

Маліновський знову зробив це: Аталанта зіпсувала українцеві найкращий матч, але він – лідер за несподіваним показником