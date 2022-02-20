Аталанта считает несправедливым поражение от Фиорентины (0:1) в 26-м туре Серии А.

Бергамский клуб убежден, что арбитр не имел права отменять гол Руслана Малиновского во втором тайме.

Отмененный гол Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта – 1:0

На официальном сайте Аталанты опубликовали отдельный скриншот с "легальным" положением украинца во время голевой атаки. "Судите сами", – краткий комментарий фото. Исполнительный директор клуба Роберто Спаньоло сделал похожую публикацию в Instagram и написал: "Это для тех, кто не понял".

Заметим, что у арбитров вряд ли были претензии к самому Малиновскому. Вероятнее всего, они обратили внимание на Хатебура, который залез в офсайд и отвлекал защитников Фиорентины, но мяча не касался.

"Смерть пассивного офсайда". У Малиновского украли эффектный гол – Аталанта беззубо проиграла Фиорентине