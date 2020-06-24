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Аталанта – Лаціо: стартові склади на матч Серії А – Маліновський зіграє з перших хвилин

21:53 - Читать на русском
Аталанта – Лаціо: стартові склади на матч Серії А – Маліновський зіграє з перших хвилин
Аталанта – Лаціо: стартові склади на матч Серії А

Аталанта в рамках центрального матчу 27-го туру чемпіонату Італії приймає Лаціо. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 27-го туру італійської Серії А Аталанта – Лаціо розпочнеться о 22:45 за київським часом. Телетрансляцію пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Руслан Маліновський

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Стартові склади

Аталанта: Голліні – Толої, Паломіно, Джимсіті – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Гомес, Маліновський – Сапата

Запасні: Спортьєлло, Кальдара, Россі, Сутало, Тамезе, Мюрієль, Кастань, Белланова, Ілілчіч, Коллі, Чиборра

Лаціо: Стракоша – Патрік, Ачербі, Раду – Лаццарі, Мілінковіч-Савіч, Катальді, Луїс Альберто, Хоні – Корреа, Іммобіле

Запасні: Гуерієрі, Прото, Лукаку, Андерсон, Арміні, Бастуш, Пароло, Кайседо, Сілва, Андерсон, Фальбо, Вавро

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