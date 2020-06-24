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Аталанта – Лацио: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский играет с первых минут

22:40 - Читати українською
Аталанта – Лацио: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский играет с первых минут
Аталанта – Лацио: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский играет с первых минут

Аталанта в рамках центрального матча 27-го тура чемпионата Италии принимает Лацио. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 
Мартен де Рон 6’
Сергей Милинкович-Савич 11’
6’ Мартен де Рон
11’ Сергей Милинкович-Савич

Матч 27-го тура итальянской Серии А Аталанта – Лацио начался в 22:45 по киевскому времени. Телетрансляцию проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Руслан Малиновский вышел в основе.

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Стартовые составы

Аталанта: Голлини – Толои, Паломино, Джимсити – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Гомес, Малиновский – Сапата

Запасные: Спортьелло, Кальдара, Росси, Сутало, Тамезе, Мюриель, Кастань, Белланова, Илилчич, Колли, Чиборра

Лацио: Стракоша – Патрик, Ачерби, Раду – Лаццари, Милинкович-Савич, Катальди, Луис Альберто, Хони – Корреа, Иммобиле

Запасные: Гуериери, Прото, Лукаку, Андерсон, Армини, Бастуш, Пароло, Кайседо, Силва, Андерсон, Фальбо, Вавро

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