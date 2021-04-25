Маліновський продовжив результативну серію – гол з геніальної передачі партнера
25 квітня 22:21 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський не збирається завершувати розкішний період.
44’ Луїс Мурієль
57’ Ремо Фройлер
59’ Дуван Сапата
73’ Олексій Міранчук
Джерді Схаутен 50’
44’ Луїс Мурієль
50’ Джерді Схаутен
57’ Ремо Фройлер
59’ Дуван Сапата
73’ Олексій Міранчук
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Маліновський удвох з Мурієлем розірвали оборону суперника. Колумбієць розкішною передачею п'ятою вивів Руслана на ударну позицію, і той не схибив – 1:0.
Для українського легіонера Аталанти це шостий матч поспіль з результативною дією (4 голи, 5 асистів). Загальна статистика у сезоні – 37 матчів, 6 голів і 8 асистів.
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