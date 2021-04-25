Українець відкрив рахунок у поєдинку 33 туру Серії А проти Болоньї.

Маліновський знову зацікавив Інтер – на українця встановили чималий цінник

Маліновський удвох з Мурієлем розірвали оборону суперника. Колумбієць розкішною передачею п'ятою вивів Руслана на ударну позицію, і той не схибив – 1:0.

Для українського легіонера Аталанти це шостий матч поспіль з результативною дією (4 голи, 5 асистів). Загальна статистика у сезоні – 37 матчів, 6 голів і 8 асистів.

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