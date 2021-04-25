В предыдущем туре сегодняшние соперники синхронно сыграли вничью против более слабых команд. Аталанта упустила победу над Ромой, а Болонья – над Торино. Бергамаскам очень не желательно заниматься такой "благотворительностью" – борьба за топ-4 очень напряженная. В этом контексте очень странно сложился старт сегодняшней игры. Неожиданно инициативой владели гости. Особенно выделялся Сков Ольсен, который тотально переигрывал своего земляка Йоакима Меле. Вингер Болоньи и сам угрожал воротам Голлини, и создавал возможности партнерам – Паласио и Де Сильвестри не смогли распорядиться моментами должным образом. Стартовую треть тайма команда Синиши Михайловича провела очень мощно и заслуживала забитый мяч.

Малиновский продолжил результативную серию – гол с гениальной передачи партнера

Подобное положение вещей для Аталанты в нынешнем сезоне – не редкость. Джан Пьеро Гасперини научил своих подопечных кардинально менять ход матчей, которые складываются не в их пользу. Стоит сопернику хотя бы на мгновение потерять бдительность и все – доставайте. Так произошло и в этот раз. Очередная позиционная атака бергамасков завершилась гениальным голевым пасом Муриэля. Колумбиец, находясь под давлением нескольких оппонентов, эффектно пяткой покатил под удар Малиновскому, а Руслан мощным ударом вогнал мяч под самую штангу.

Стоит заметить, что до этого украинец не находился в эпицентре событий. С Ромой наш земляк был абсолютно лучшим на поле: вел игру, постоянно обострял, участвовал чуть ли не в каждой атаке, то сегодня было больше позиционной работы. Однако забитый мяч, похоже, добавил Малиновскому уверенности. На 30-й минуте он пытался с линии штрафной закрутить под дальнюю штангу, но совсем немного не попал. Следом был еще один выстрел издали – очень неточно. Возможно, именно поэтому Руслану позже не дали исполнить штрафной. Правда, Муриэль тоже сделал все очень плохо, попав в стенку.

Первый тайм завершался под шквалом атак Аталанты. Болонья отчаянно отбивалась, а Скорупски раз за разом демонстрировал, почему его считают одним из лучших голкиперов Серии А. Второй гол пришел с нелепой ошибки. Данило при подаче с углового вблизи 11-метровой отметки завалил на газон Ромеро – пенальти. Наказание взялся исполнять Муриэль. Самый активный игрок первой половины не промахнулся, забив свой 19-й гол в нынешнем сезоне.

Если у Болоньи и были какие-то надежды на камбэк, то уже в начале второго тайма "россоблу", как говорится, "выстрелили себе в ногу". Точнее не вся команда, а только Схаутен. И не себе в ногу, а сопернику. Нидерландец бездумно прыгнул шипами в колено Ромеро – прямая красная. Микаэль Фаббри даже не сомневался. Расплата была молниеносной и болезненной. Спустя каких-то 10 минут после удаления счет стал неприличным.

Сначала Аталанта провела невероятную атаку. Бергамаски зажали соперника в своей штрафной и несколько минут расшатывали оборону короткими и средними передачами. Когда, казалось, мяч был потерян, Ремо Фройлер обокрал защитника, вышел на ударную позицию и в третий раз прошил Скорупски. Не успел поляк перевести дыхание, как вновь пришлось доставать мяч из ворот. Малиновский в окружении нескольких оппонентов сумел выкатить передачу под удар Сапате, а Дуван из таких позиций не промахивается – 4:0. Еще через 10 минут Малиновский с левого фланга прострелил на все того же Сапату, но колумбиец на линии вратарской не смог подстроиться под полет мяча.

Даже в таких ситуациях Аталанта не останавливается. В нынешнем сезоне бергамаски забили минимум четыре мяча в девяти поединках. Только Бавария имеет больше – 10. А как насчет пяти голов? Здесь тоже впереди мюнхенцы – 5-4. Кстати, сегодня пятый мяч забил Миранчук, который из-под защитника выстрелил в незащищенный угол ворот Скорупски. Мог россиянин еще и ассистентом стать, но Джимсити не забил практически в пустые ворота – мяч с линии выбил Данило.

Благодаря этой победе Аталанта набрала 68 очков и хотя бы на сутки поднялась на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив Милан и Ювентус. Болонья осталась 12-й, имея 38 зачетных пунктов.