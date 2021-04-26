Гол і асист Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Болонья – 5:0
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Аталанта розбила Болонью в рамках 33-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
44’ Луїс Мурієль
57’ Ремо Фройлер
59’ Дуван Сапата
73’ Олексій Міранчук
Джерді Схаутен 50’
44’ Луїс Мурієль
50’ Джерді Схаутен
57’ Ремо Фройлер
59’ Дуван Сапата
73’ Олексій Міранчук
Побиття розпочав Маліновський, який красиво обігрався з Мурієлем і чітко пробив у нижній кут. Згодом сам колумбієць забив з пенальті, а по перерві Болонья залишилася у меншості – Схаутена вигнали за жорсткий фол проти Ромеро.
Аталанта знищила Болонью, забивши 5 м'ячів – Маліновський оформив гол+пас
Після вилучення гості посипалися остаточно. У складі Аталанти забивали Фройлер, Сапата і Міранчук, який вийшов на заміну. Маліновський додав до гола розкішний асист на ще одного колумбійця.
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