Аталанта розбила Болонью в рамках 33-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Побиття розпочав Маліновський, який красиво обігрався з Мурієлем і чітко пробив у нижній кут. Згодом сам колумбієць забив з пенальті, а по перерві Болонья залишилася у меншості – Схаутена вигнали за жорсткий фол проти Ромеро.

Аталанта знищила Болонью, забивши 5 м'ячів – Маліновський оформив гол+пас

Після вилучення гості посипалися остаточно. У складі Аталанти забивали Фройлер, Сапата і Міранчук, який вийшов на заміну. Маліновський додав до гола розкішний асист на ще одного колумбійця.