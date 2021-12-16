Аталанта випустила різдвяний комплект форми. На екіпірування команди нанесені елементи, що символізують свята. Зазначимо, що бергамаски щороку випускають різдвяну форму.

Маліновський може бути цікавий Мілану і Ювентусу, – скаут

Зауважимо, що Аталанта зіграє у різдвяній формі у матчі 18-го чемпіонату Італії з Ромою, який відбудеться 18 грудня. Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Після 17 турів чемпіонату Італії Аталанта набрала 37 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд