Аталанта – Рома: команда Маліновського зіграє у спеціальній різдвяній формі
19:21 - Читать на русском
Клуб із Бергамо дотримується власних традицій. З нагоди Різдва команда підготувала особливий комплект форми.
Аталанта випустила різдвяний комплект форми. На екіпірування команди нанесені елементи, що символізують свята. Зазначимо, що бергамаски щороку випускають різдвяну форму.
Маліновський може бути цікавий Мілану і Ювентусу, – скаут
Зауважимо, що Аталанта зіграє у різдвяній формі у матчі 18-го чемпіонату Італії з Ромою, який відбудеться 18 грудня. Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Після 17 турів чемпіонату Італії Аталанта набрала 37 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці.
Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter