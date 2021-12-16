Клуб из Бергамо придерживается собственных традиций. В честь Рождества команда подготовила особый комплект формы.

Аталанта выпустила рождественский комплект формы. На экипировку команды нанесены элементы, символизирующие праздники. Отметим, что бергамаски ежегодно выпускают рождественскую форму.

Малиновский может быть интересен Милану и Ювентусу, – скаут

Отметим, что Аталанта сыграет в рождественской форме в матче 18-го чемпионата Италии с Ромой, который состоится 18 декабря. Встреча начнется в 16.00 по киевскому времени.

После 17 туров чемпионата Италии Аталанта набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд