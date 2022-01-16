Головний тренер "Богині" Джан П'єро Гасперіні буде обходитись без українського півзахисника у поєдинку 22-го туру італійської першості.

Руслан Маліновський не гратиме у матчі з чинними чемпіонами Італії, інформує журналіст Calciomercato Паскуале Гуарро. Причини наразі невідомі.

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28-річний хавбек цього сезону провів у футболці бергамасків 23 зустрічі у всіх турнірах, відзначився шістьма голами й двома асистами. У першому колі Руслан забив Інтеру, а команди розійшлись бойовим миром (2:2).

До слова, стартовий свисток поєдинку між командами Сімоне Індзагі й Джан П'єро Гасперіні пролунає о 21:45 вже сьогодні, 16 січня.

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