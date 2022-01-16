Главный тренер "Богини" Джан Пьеро Гасперини будет обходиться без украинского полузащитника в поединке 22-го тура итальянского первенства.

Руслан Малиновский не будет играть в матче с действующими чемпионами Италии, сообщает Calciomercato Паскуале Гуарро . Причины пока неизвестны.

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28-летний хавбек в этом сезоне провел в футболке бергамасков 23 встречи во всех турнирах, отличился шестью голами и двумя ассистами. В первом круге Руслан забил Интеру, а команды разошлись боевым миром (2:2).

К слову, стартовый свисток поединка между командами Симоне Индзаги и Джан Пьеро Гасперини прозвучит в 21:45 уже сегодня, 16 января.

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