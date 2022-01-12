Руслан Маліновський пропускав матч. Українець відбував дискваліфікацію, зароблену ще в минулому сезоні. Групу атаки Аталанти сформували Пессіна, Міранчук і Мурієль.

Аталанта потужно розпочала, провела кілька гострих атак і забила швидкий гол. Мурієль завершив красиву комбінацію, перегравши голкіпера Леццеріні, який загалом провів сильний матч.

Цей гол могли скасувати, адже Мурієль приборкав м'яч верхньою частиною руки. VAR довго аналізував епізод, але все ж зарахував взяття воріт. Чим обурилася Венеція.

У другому таймі Аталанта продовжувала володіти ініціативою, але Венеція гостро відповідала. Чрнігой шикарним дальнім ударом зрівняв рахунок, однак тут судді скасували гол. Арбітр зафіксував офсайд в Анрі, який нібито перекривав траєкторію польоту м'яча. Хоча повтор з-за воріт показав протилежне.

Аталанта провела без Маліновського слабкий матч і з іншим суддівством могла зазнати фіаско. Втім, на останніх хвилинах бергамаски на контратаці забили другий гол (відзначився Меле) і першими вийшли у чвертьфінал Кубка Італії.

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