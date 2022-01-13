"Завдання команди – посісти місце, яке дає право грати в Лізі чемпіонів. Це головне завдання, а з рештою подивимося, як складеться чемпіонат. Суперники дуже сильні: і Мілан, і Інтер, і Наполі зараз набирає хід, і Ювентус.

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Є багато команд, які претендують на місце у Лізі чемпіонів. Це Рома, Лаціо, Фіорентина та інші. Тож у другому колі нам буде дуже важко. Я вважаю, що наше основне завдання – потрапити до Ліги чемпіонів, а здобути чемпіонство у команди завдання немає", – розповів Маліновський для ТК Футбол.

Після 20 турів Серії А Аталанта розташувалась на 4-й сходинці турнірної таблиці.

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