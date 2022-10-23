В рамкаї недільньої програми 13-го туру АПЛ було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2022/23, 13-й тур

Астон Вілла – Брентфорд – 4:0

Голи: Бейлі, 2, Інгз, 7, 14 (пен), Воткінс, 59

Вулверхемптон – Лестер Сіті – 0:4

Голи: Тілеманс, 8, Барнс, 19, Меддісон, 66, Варді, 80

Лідс – Фулхем – 2:3

Голи: Родріго, 20, Саммервіл, 90+1 – Мітровіч, 26, Б. Рід, 74, Вілліан, 84

Тоттенхем – Ньюкасл – початок о 18:30

Астон Вілла одразу після відставки Стівена Джеррарда влаштувала розгром Брентфорду. Команда, яку поки що очолює Аарон Данкс, забила три голи ще до 14-ї хвилини зустрічі – Бейлі відкрив рахунок і асистував Інгзу, а Дені ще й пенальті реалізував. За 13 хвилин по перерві Воткінс добив шокованих "джмелів". 4:0! Чотириматчева безвиграшна серія добігла кінця.

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Бірмінгемці забили двічі за 6 хвилин і 41 секунду після стартового свистка. За 1050 матчів в АПЛ "віллани" ще ніколи не проводили два м'ячі настільки швидко. Крім того, команда побила ще один рекорд – ніхто в історії АПЛ не забивав три голи за перші 14 хвилин у дебютному матчі з новим тренером.

Паралельний матч між Вулверхемптоном і Лестером завершився з аналогічним рахунком. Переможцями виявились підопічні Брендана Роджерса, яким теж вдалося швидко здобути комфортну перевагу – Тілеманс вивів "лисиць" уперед на 8-й хвилині, а Барнс забив на 19-й. Голи Меддісона й Варді по перерві добили "вулвз".

В цьому матчі обійшлося без рекордів, але Лестеру зараз це і не потрібно. Головна, що команда вперше у сезоні здобула дві поспіль перемоги й покинули зону вильоту, піднявшись з дна таблиці одразу на шістнадцяту сходинку.

Натомість, в трійк аутсайдерів опустився Лідс. У домашній зустрічі з Фулхемом підопічні Джессі Марша взяли непоганий старт, вирвавшись уперед на 20-й хвилині зусиллями Родріго Морено – втім, на 26-й Мітровіч відновив статус-кво. Це був вже 9-й гол Александра в цьогорічному розіграші АПЛ. Більше забив тільки Холанд.

До середини другого тайму рахунок залишався рівним, однак потім "коттеджери" шокували Лідс голами Боббі Ріда й Вілліана. "Павичі" у компенсований час змогли скоротити відставання до мінімуму, але уникнути поразки не вдалося – 2:3! Фулхем підіймається аж на сьому позицію в турнірній таблиці АПЛ, а Лідс продовжує безвиграшну серію до восьми матчів.

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