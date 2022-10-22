До сфери інтересів бірмінгемців потрапив наставник лісабонського Спортінга Рубен Аморім, інформує Daily Mirror.

Астон Вілла звільнила Джеррарда

Для цього Астон Вілла має виплатити "левам" аж 30 млн відступних – рекордна сума за наставника в історії. Наразі Аморім, якого пов'язували з ПСЖ, має чинний контракт зі Спортінгом, розрахований до 2024 року.

Нагадаємо, Астон Вілла після серії з 4-х матчів без перемог звільнила Стівена Джеррарда, який очолював команду майже рік. Бірмінгемці набрали 9 очок в 11-ти матчах АПЛ і посідають 17 позицію, перебуваючи на межі зони вильоту.

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