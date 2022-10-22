Астон Вілла знайшла зіркову заміну Джеррарду – фахівець, якого сватали в ПСЖ, може стати тренером-рекордсменом
"Віллани" продовжують пошуки нового тренера після звільнення Стівена Джеррарда.
До сфери інтересів бірмінгемців потрапив наставник лісабонського Спортінга Рубен Аморім, інформує Daily Mirror.
Астон Вілла звільнила Джеррарда
Для цього Астон Вілла має виплатити "левам" аж 30 млн відступних – рекордна сума за наставника в історії. Наразі Аморім, якого пов'язували з ПСЖ, має чинний контракт зі Спортінгом, розрахований до 2024 року.
Нагадаємо, Астон Вілла після серії з 4-х матчів без перемог звільнила Стівена Джеррарда, який очолював команду майже рік. Бірмінгемці набрали 9 очок в 11-ти матчах АПЛ і посідають 17 позицію, перебуваючи на межі зони вильоту.
Лестер здобув другу перемогу в сезоні, розгромивши Лідс, Фулхем впевнено переграв Астон Віллу