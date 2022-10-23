Чемпионат Англии 2022/23, 13-й тур

Астон Вилла – Брентфорд – 4:0

Голы: Бэйли, 2, Ингз, 7, 14 (пен), Уоткинс, 59

Вулверхэмптон – Лестер Сити – 0:4

Голы: Тилеманс, 8, Барнс, 19, Мэддисон, 66, Варди, 80

Лидс – Фулхэм – 2:3

Голы: Родриго, 20, Саммервил, 90+1 – Митрович, 26, Б. Рид, 74, Виллиан, 84

Тоттенхэм – Ньюкасл – начало в 18:30

Астон Вилла сразу после отставки Стивена Джеррарда устроила разгром Брентфорду. Команда, которую пока что возглавляет Аарон Данкс, забила три гола еще до 14-й минуты встречи – Бейли открыл счет и ассистировал Ингзу, а Дени еще и пенальти реализовал. Через 13 минут после перерыва Уоткинс добил шокированных "шмелей". 4:0! Четырехматчевая безвыигрышная серия подошла к концу.

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Бирмингемцы забили дважды за 6 минут и 41 секунду после стартового свистка. За 1050 матчей в АПЛ "вилланы" еще никогда не проводили два мяча настолько быстро. Кроме того, команда побила еще один рекорд – никто в истории АПЛ не забивал три гола за первые 14 минут в дебютном матче с новым тренером.

Параллельный матч между Вулверхэмптоном и Лестером завершился с аналогичным счетом. Победителями оказались подопечные Брендана Роджерса, которым тоже удалось быстро получить комфортное преимущество – Тилеманс вывел "лис" вперед на 8-й минуте, а Барнс забил на 19-й. Голы Мэддисона и Варди после перерыва добили "вулвз".

В этом матче обошлось без рекордов, но Лестеру сейчас это и не нужно. Главная, что команда впервые в сезоне одержала две подряд победы и покинули зону вылета, поднявшись со дна таблицы сразу на шестнадцатую строчку.

Зато в тройку аутсайдеров опустился Лидс. В домашней встрече с Фулхэмом подопечные Джесси Марша взяли неплохой старт, вырвавшись вперед на 20-й минуте усилиями Родриго Морено -– впрочем, на 26-й Митрович восстановил статус-кво. Это был уже 9-й гол Александра в нынешнем розыгрыше АПЛ. Больше забил только Холанд.

До середины второго тайма счет оставался равным, однако затем "коттеджеры" шокировали Лидс голами Бобби Рида и Виллиана. "Павлины" в компенсированное время смогли сократить отставание до минимума, но избежать поражения не удалось – 2:3! Фулхэм поднимается аж на седьмую позицию в турнирной таблице АПЛ, а Лидс продолжает безвыигрышную серию до восьми матчей.

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