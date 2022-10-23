Олександр Зінченко вже вкотре тільки за словами Артети близький до повернення. Українець не потрапляє до заявки через травму вже 6 поєдинок поспіль. Цікаво, що його місце посів номінальний правий фулбек Томіясу. Матч, як і онлайн-трансляція Саутгемптон – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 16:00. Саме лівий фланг найбільше тероризував оборону "святих" з перших же хвилин. Головним актором виступав Джака, який облюбував зміщуватися в цю зону. Граніт пасував під удар Едегору, обігрувався з Жезусом, а забив після прострілу Вайта.

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Жезус і Сака спробували випросити пенальті та гострий стандарт. Суддю їхні картинні падіння не дуже вразили, а Букайо ще й жовта дісталася за симуяцію. А ось Мартінеллі показав, як треба. Габріел продерся крізь 4 опонентів, які чіпляли його ногами, і лише виставлена нога від 5 суперника завадила влучно пробити. Сака кілька разів непогано вривався у штрафний, але далі просто дарував м'ячі суперникам. Саутгемптон намагався чимось відповідати, однак лише заблокований постріл Арібо тягнув на хоч якусь гостроту.

Granit Xhaka created more chances (3) and had more shots on target (2) than any other player in the first half vs. Southampton.



And he also scored a rare right-footed goal. pic.twitter.com/hqM1blfRLJ — Squawka (@Squawka) October 23, 2022

Після курйозного рикошету від Чалети-Цара снаряд відлетів до гостей, і Жезус розіграв тонку стіночку з Едегором. А далі бразилець змарнував черговий 100-відсотковий момент, банально влупивши прямо в Базуну. Арсенал змітав Саутгемптон у першій третині тайму, а далі дещо забукусував. І все одно відразу в 3 "канонірів" (Жезус, Едегор, Мартінеллі) по 4 контакти з м'ячем у чужому штрафному. Це стільки ж, скільки мала вся команда Хазенхюттля за 1 тайм. Герой тайму – єдиний, чиє ім'я світиться на табло. Джака створив 3 моменти, 2 рази пробивав у площину воріт. Хоча Едегор і Вайт, які теж вражали гостротою, десь поруч.

Ельюнуссі після навісу Стюарта Армстронга з лівого флангу втратив чудовий шанс розстріляти ворота з вбивчої дистанції, влучивши в Мартінеллі. Норвежець виправився біля своїх воріт, заблокувавши удар Жезуса. Знову відзначаємо пас на хід від Едегора. Сака дуже невдало пробивав з-за меж штрафного. Перші спроби загострити від Арсенала після перерви аж в районі 60 хвилини. А, так це лишень треба було помінятися ролями головним героям атаки "святих". Ельянуссі двічі знущально легко відіграв Томіясу і віддав за спини, Армстронг не менш зухвало пробив повз голкіпера лондонців.

Господарі зловили хвилю і починають вдавлювати "канонірів" у їхній штрафний. Кілька ударів поспіль, рятує Ремсдейл. Артета вирішив перевести Томіясу праворуч. Тірні замінив Вайта. Також Нкетія вийшов замість Мартінеллі. У господарів на полі вперше в сезоні з'явився колишній вінгер Арсенала Волкот. Тірні якраз дісталося від Тео. Шотландський захисник тримається за коліно. В одному з наступних епізодів Тірні ше й болючий удар по шиї отримав.

Тільки оговтався лівий фулбек, як видав, здавалося, ідеальний асист на Едегора. Норвежець у дотик забив, але перед пасом спартнера снаряд повністю пересік лицьову лінію. Едегор виводить у штрафний ще одного партнера. Нкетія також відмовляється влучати. Загалом абсолютно логічня нічия. Кожен із суперників не награла і на 1 очікуваний гол. Арсенал набирає 28 очок, знову підпускаючи Манчестер Сіті на відстань однієї перемоги (а в лідерів АПЛ ще перенесений особистий матч попереду!). Саутгемптон з 12 балами вибирається на 15 місце.

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