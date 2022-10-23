Арсенал вперше в сезоні АПЛ зіграв унічию – ключова помилка нового конкурента Зінченка і повний провал Жезуса
Саутгемптон зупинив Арсенал (1:1) у 13 турі АПЛ 2022/23. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".
Олександр Зінченко вже вкотре тільки за словами Артети близький до повернення. Українець не потрапляє до заявки через травму вже 6 поєдинок поспіль. Цікаво, що його місце посів номінальний правий фулбек Томіясу. Матч, як і онлайн-трансляція Саутгемптон – Арсенал на "Футбол 24", стартував о 16:00. Саме лівий фланг найбільше тероризував оборону "святих" з перших же хвилин. Головним актором виступав Джака, який облюбував зміщуватися в цю зону. Граніт пасував під удар Едегору, обігрувався з Жезусом, а забив після прострілу Вайта.
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Жезус і Сака спробували випросити пенальті та гострий стандарт. Суддю їхні картинні падіння не дуже вразили, а Букайо ще й жовта дісталася за симуяцію. А ось Мартінеллі показав, як треба. Габріел продерся крізь 4 опонентів, які чіпляли його ногами, і лише виставлена нога від 5 суперника завадила влучно пробити. Сака кілька разів непогано вривався у штрафний, але далі просто дарував м'ячі суперникам. Саутгемптон намагався чимось відповідати, однак лише заблокований постріл Арібо тягнув на хоч якусь гостроту.
Після курйозного рикошету від Чалети-Цара снаряд відлетів до гостей, і Жезус розіграв тонку стіночку з Едегором. А далі бразилець змарнував черговий 100-відсотковий момент, банально влупивши прямо в Базуну. Арсенал змітав Саутгемптон у першій третині тайму, а далі дещо забукусував. І все одно відразу в 3 "канонірів" (Жезус, Едегор, Мартінеллі) по 4 контакти з м'ячем у чужому штрафному. Це стільки ж, скільки мала вся команда Хазенхюттля за 1 тайм. Герой тайму – єдиний, чиє ім'я світиться на табло. Джака створив 3 моменти, 2 рази пробивав у площину воріт. Хоча Едегор і Вайт, які теж вражали гостротою, десь поруч.
Ельюнуссі після навісу Стюарта Армстронга з лівого флангу втратив чудовий шанс розстріляти ворота з вбивчої дистанції, влучивши в Мартінеллі. Норвежець виправився біля своїх воріт, заблокувавши удар Жезуса. Знову відзначаємо пас на хід від Едегора. Сака дуже невдало пробивав з-за меж штрафного. Перші спроби загострити від Арсенала після перерви аж в районі 60 хвилини. А, так це лишень треба було помінятися ролями головним героям атаки "святих". Ельянуссі двічі знущально легко відіграв Томіясу і віддав за спини, Армстронг не менш зухвало пробив повз голкіпера лондонців.
Господарі зловили хвилю і починають вдавлювати "канонірів" у їхній штрафний. Кілька ударів поспіль, рятує Ремсдейл. Артета вирішив перевести Томіясу праворуч. Тірні замінив Вайта. Також Нкетія вийшов замість Мартінеллі. У господарів на полі вперше в сезоні з'явився колишній вінгер Арсенала Волкот. Тірні якраз дісталося від Тео. Шотландський захисник тримається за коліно. В одному з наступних епізодів Тірні ше й болючий удар по шиї отримав.
Тільки оговтався лівий фулбек, як видав, здавалося, ідеальний асист на Едегора. Норвежець у дотик забив, але перед пасом спартнера снаряд повністю пересік лицьову лінію. Едегор виводить у штрафний ще одного партнера. Нкетія також відмовляється влучати. Загалом абсолютно логічня нічия. Кожен із суперників не награла і на 1 очікуваний гол. Арсенал набирає 28 очок, знову підпускаючи Манчестер Сіті на відстань однієї перемоги (а в лідерів АПЛ ще перенесений особистий матч попереду!). Саутгемптон з 12 балами вибирається на 15 місце.
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