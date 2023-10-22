Поєдинок між Астон Віллою та Вест Хемом виявився доволі рівним у статистичному плані. Бірмінгемці було дещо активнішими в роботі на м'ячі, але не переважали суперника за кількістю ударів – та і за очікуваними голами команди мають схожі цифри. Втім, підопічні Унаї Емері реалізували все свої шанси (і навіть більше), чого не скажеш про лондонців.

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На 30-й хвилині Дуглас Луїс вивів "вілланів" уперед. Бразилець прийняв пас від Воткінса й пробив з лінії штрафного у лівий нижній. На початку другого тайму Альварес привіз пенальті, який реалізував все той же Дуглас Луїс, однак дальній удар Боуена на 56-й вдало зрикошетив у лівий нижній кут господарів – 2:1.

Втім, через 18 хвилин Астон Вілла відновила свою перевагу в два голи зусиллями Воткінса. Той отримав передачу на хід лівим флангом, увійшов до карного майданчика й пробив у ближню дев'ятку – Ареоля цього не очікував. Крапку ж у протистоянні поставив Бейлі, який на 89-й хвилині отримав проникний пас, хитнув Агерда й вистрілив метрів з восьми. 4:1!

Дуглас Луїс відзначився у складі Астон Вілли у шести домашніх матчах АПЛ поспіль, перевершивши клубний рекорд Дуайта Йорка з 1996 року. Воткінс під керівництвом Унаї Емері долучився аж до 26 голів у 33 матчах (17 забив, 9 разів асистував) – з моменту приїзду баска в Бірмінгем більше залучень мають тільки Салах і Холанд. Боуен же став третім після Салаха й Анрі футболістом АПЛ, якому вдалося відзначитись у 5 виїзних матчах чемпіонату поспіль.

Бірмінгемці набрали 16 очок і наздогнали Ньюкасл, розташувавшись на шостій позиції – у чотирьох залікових балах від зони ЛЧ. Вест Хем, маючи у активі лишень 14 пунктів, тримається одинадцятим.

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