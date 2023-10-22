Поединок между Астон Виллой и Вест Хэмом оказался довольно равным в статистическом плане. Бирмингемцы были несколько активнее в работе на мяче, но не превосходили соперника по количеству ударов – да и по ожидаемым голам команды имеют схожие цифры. Впрочем, подопечные Унаи Эмери реализовали все свои шансы (и даже больше), чего не скажешь о лондонцах.

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На 30-й минуте Дуглас Луис вывел "вилланов" вперед. Бразилец принял пас от Уоткинса и пробил с линии штрафной в левый нижний. В начале второго тайма Альварес привез пенальти, который реализовал все тот же Дуглас Луис, однако дальний удар Боуэна на 56-й удачно срикошетил в левый нижний угол хозяев – 2:1.

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Впрочем, спустя 18 минут Астон Вилла восстановила свое преимущество в два гола усилиями Уоткинса. Тот получил передачу на ход по левому флангу, вошел в штрафную и пробил в ближнюю девятку – Ареоля этого не ожидал. Точку же в противостоянии поставил Бэйли, который на 89-й минуте получил проникающий пас, качнул Агерда и выстрелил метров с восьми. 4:1!

Дуглас Луис отличился в составе Астон Виллы в шести домашних матчах АПЛ подряд, превзойдя клубный рекорд Дуайта Йорка из 1996 года. Уоткинс же под руководством Унаи Эмери приобщился к 26 голам в 33 матчах (17 забил, 9 раз ассистировал) – с момента приезда баска в Бирмингем больше задействований имеют только Салах и Холанд.

Бирмингемцы набрали 16 очков и догнали Ньюкасл, расположившись на шестой позиции – в четырех зачетных баллах от зоны ЛЧ. Вест Хэм, имея в активе всего 14 пунктов, держится одиннадцатым.

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