Мудрик вдосконалив Зінченка, магія шарлатана – український геній обдурив навіть тренера, Миколенко став Мальдіні
18:41 - Читать на русском
Черговий тур АПЛ виявився дуже насиченим для українських легіонерів.
15’ Коул Палмер
48’ Михайло Мудрик
Деклан Райс 77’
Леандро Троссар 84’
15’ Коул Палмер
48’ Михайло Мудрик
77’ Деклан Райс
84’ Леандро Троссар
Михайло Мудрик влаштував шоу в матчі проти Арсенала. Вінгер Челсі заробив пенальті та забив гол, який викликав чималі суперечки. Схоже, заплутався навіть тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно. Натомість Олександр Зінченко навряд може занести дербі собі в актив. Захисник Арсенала заробив жовту якраз на Мудрику, якому погрожував перед матчем. Мікель Артета зняв українського легіонера вже у перерві.
Слід відзначити Віталія Миколенка та Єгора Ярмолюка. Захисник Евертона гідно протистояв Мохамеду Салаху в мерсисайдському дербі, а хавбек Брентфорда дебютував на рівні АПЛ. Ці та інші теми детально обговорили у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter