Михайло Мудрик влаштував шоу в матчі проти Арсенала. Вінгер Челсі заробив пенальті та забив гол, який викликав чималі суперечки. Схоже, заплутався навіть тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно. Натомість Олександр Зінченко навряд може занести дербі собі в актив. Захисник Арсенала заробив жовту якраз на Мудрику, якому погрожував перед матчем. Мікель Артета зняв українського легіонера вже у перерві.

Слід відзначити Віталія Миколенка та Єгора Ярмолюка. Захисник Евертона гідно протистояв Мохамеду Салаху в мерсисайдському дербі, а хавбек Брентфорда дебютував на рівні АПЛ. Ці та інші теми детально обговорили у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".