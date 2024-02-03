Шеффілд Юнайтед і Астон Вілла зустрічались в рамках 23-го туру АПЛ. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Астон Вілла поганенько почала 2024 рік, набравши всього одне очко у матчах з Евертоном та Ньюкаслом. Підопічні Емері мали шанс змінити динаміку на полі абсолютно найгіршої команди АПЛ. Шеффілд Юнайтед у чемпіонаті здобув усього одну перемогу за останні три місяці і безнадійно сидів на дні.

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Вже до перерви "клинки" ковтнули 4 голи. Дуглас Луїс роздавав розкішні передачі, Воткінс оббігав захисників наче стоячих, а Бейлі і Тілеманс потужно били під поперечку. Багато фанатів не витримували цього "видовища", покидаючи трибуни Бремолл Лейн вже на 20-й хвилині.

В дебюті другої половини побиття продовжилось, коли Морено скористався передачею Воткінса. У Оллі 11 голів та 10 асистів за нинішній сезон АПЛ. Лише Салах може похизуватися кращими цифрами за систеиою гол+пас (14+8).

Вілла помилувала бідолашний Шеффілд і навіть дала провести кілька своїх атак. В одному моменті господарі чотири рази товкли з меж воротарського майданчика – все марно! Коли ж Соуза нарешті забив у компенсований час, жорстокий VAR зафіксував офсайд.

0:5 – Шеффілд поповнив "колекцію" принижень після 0:8 від Ньюкасла, 0:5 від Арсенала і навіть Бернлі. Натомість Вілла повернулася в топ-4, скориставшись осічкою Тоттенхема.

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