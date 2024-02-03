Шеффилд Юнайтед и Астон Вилла встречались в рамках 23-го тура АПЛ. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Астон Вилла плохо начала 2024 год, набрав всего одно очко в матчах с Эвертоном и Ньюкаслом. Подопечные Эмери имели шанс изменить динамику на поле абсолютно худшей команды АПЛ. Шеффилд Юнайтед в чемпионате одержал всего одну победу за последние три месяца и безнадежно сидел на дне.

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Уже до перерыва "клинки" глотнули 4 гола. Дуглас Луис раздавал роскошные передачи, Уоткинс оббегал защитников как стоячих, а Бэйли и Тилеманс мощно били под перекладину. Многие фанаты не выдерживали этого "зрелища", покидая трибуны Бремолл Лейн уже на 20-й минуте.

В дебюте второй половины избиение продолжилось, когда Морено воспользовался передачей Уоткинса. У Олли 11 голов и 10 ассистов за нынешний сезон АПЛ. Только Салах может похвастаться лучшими цифрами по системе гол+пас (14+8).

Вилла помиловала бедный Шеффилд и даже дала провести несколько своих атак. В одном моменте хозяева четыре раза лупили из пределов вратарской площадки – все тщетно! Когда же Соуза наконец забил в компенсированное время, жестокий VAR зафиксировал офсайд.

0:5 – Шеффилд пополнил "коллекцию" унижений после 0:8 от Ньюкасла, 0:5 от Арсенала и даже Бернли. А вот Вилла вернулась в топ-4, воспользовавшись осечкой Тоттенхэма.

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