Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі розпочав ретельне розслідування діяльності боса "містян", інформує Goal.

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Ще у квітні минулого року з'явилися чутки про тісну співпрацю Мансура з російськими олігархами, яка зовсім не вписується у санкцій Великої Британії. Заступник Прем'єр-міністра ОАЕ нібито активно допомагає громадянам Росії відкривати банківські рахунки, купувати нерухомість та елітні авто за кордоном. Скандал затих, але нещодавно український активіст (він захотів залишитися анонімним) надіслав Клеверлі листа з проханням все ж провести детальну оцінку дій Мансура.

Якщо порушення доведуть, то шейх буде змушений покинути керівну посаду в Ман Сіті, який він придбав у 2008 році. Правила АПЛ накладають бан на власників клубів, які порушили закон Великої Британії.

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