Бирмингемский клуб официально объявил о подписании нового долговременного контракта с бомбардиром. Transfermarkt уточняет детали – до лета 2028 годв вместо 2025-го с прошлого соглашения.

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Астон Вилла приобрела Уоткинса из Брентфорда в сентябре 2020-го за рекордные на то время 30 млн евро. С тех пор нападающий провел за "львов" 128 матчей, отличился 50 голами и 16 ассистами. У Олли есть привычка делать хет-трики в больших прогромах – недавно такое произошло против Брайтона Роберто Де Дзерби (6:1), а в дебютном сезоне против Ливерпуля Юргена Клоппа (7:2).

Сейчас Transfermarkt оценивает 27-летнего Уоткинса в 40 млн евро.

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