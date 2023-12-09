Астон Вілла підходила до домашньої зустрічі з Арсеналом, маючи за плечима 4-матчеву безпрограшну серію. На цьому відрізку бірмінгемці перемогли Тоттенхем і Ман Сіті, вирвавшись аж на третю позицію, тож "канонірів" очікувала дуже непроста гра. Мікель Артета вирішив обійтись без експериментів виставивши максимально бойовий склад і повернувши Зінченку звичний функціонал фальшивого фулбека – в останніх двох матчах Олександр працював у ролі класичного крайка.

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Підопічні Унаї Емері так круто налаштувались, що відкрили рахунок вже на 7-й хвилині. Гол прилетів з флангу Зінченка, однак його вини там не було. Бейлі прорвався правим флангом, спробував хитнути Габріеля, а потім покотив на 11 метрів – там опинився Макгінн, який спокійно завдав удар з розвороту. 1:0!

Забігаючи наперед скажемо, що цікавіших моментів Астоні Вілла у першому таймі не організувала. Винятком став епізод на 40-й хвилині, коли Тілеманс виводив Воткінса віч-на-віч, а той пробив у Райю – втім, лайнсмен помітив мінімальний офсайд. Загалом же бірмінгемці сконцентрувались на позиційній роботі, перекриваючи лінії передач, тримаючи компактність і намагаючись не дати Арсеналу організовувати чисельні більшості.

Але виходило так собі. Лондонці стараннями Зінченка, Едегора і Райса дуже легко виходили з-під тиску в центрі поля, знаходячи вільні зони й ефектно комбінуючи. До 30-ї хвилини "віллани" більш-менш тримали суперника на дистанції, однак в останній 15-хвилині команда різко посипалась. Арсенал почав зламувати оборони різними способами й регулярно.

Перший дзвіночок пролунав на 34-й хвилині, коли Едегор відкрився на куті штрафного, хитнув захисника й пробив у ближній (м'яч поцілив у зовнішній бік сітки). Мартінес явно втратив ворота у цю мить – а на 37-й він ще й помилився з перехопленням закидання від Райса на Мартінеллі. Габріель підкинув м'яч над голкіпером, але з лінії воріт його вибив Дієго Карлос.

На 39-й же Мартінеллі відібрав м'яч у Конси, після чого лондонці закрутили ефектну комбінацію. Оборона Вілли була знищена – в завершенні епізоду Едегор прийняв м'яч, підробив його під ліву й пробив метрів з десяти у лівий нижній. На щастя для господарів, Мартінес спіймав сферу. Ще за три хвилини закидання з глибини на Жезуса завершилось крученим пострілом Жезуса, який аргентинець парирував.

В цей період варто відзначити не тільки стандарті підігрування Зінченка, а й надзвичайно ефективні дальні закидання у коридори між захисниками. Якби не своєчасні виходи Мартінеса, Арсенал би отримав декілька виходів віч-на-віч. Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

"Ми відіграємось, як завжди" – заявив Зінченко Тілемансу ще в середині першого тайму. В цьому важко було сумніватись, з огляду на футбол лондонців, однак другий тайм виявився не настільки якісним. Гострі епізоди вже не лились, як із відра. Та і з досягненням позиційної переваги у розіграшах виникали проблеми.

Фактично, Арсенал у другому таймі мав лишень два моменти. Перший організував екс-голкіпер "гармашів" – Мартінес долонями зрізав подачу з кутового на Воткінса, а від нього м'яч ледь не влетів у ворота. Другий же створив Зінченко, закинувши м'яч з глибини за спини захисникам. Хаверц влетів на лівий край штрафного та покотив на 11 метрів Едегору, однак у Мартіна зрізався м'яч.

А ще був епізод на самому початку тайму. Зінченко відібрав м'яч у Макгінна, обігрався з Мартінеллі й закинув м'яч на лівий край штрафного, а там Жезус отримав по ногах вді Дугласа Луїса. VAR вирішив, що це не пенальті.

В другій половині тайму Зінченко, Едегор і Райс стали менш помітними, та і загалом матч пішов за сценарієм Астон Вілли – бірмінгемці грамотно сушили гру в дрібних паузах, перекатах та грамотній роботі по зонах. Під кінець зустрічі лондонців почали і грубо бити по ногах. Вперед команда особливо не лізла, зате перекривала ширину й звужувала простір між лініями на власній половині.

У компенсований час Арсенал таки забив гол зусиллями Хаверца, якому вдалося замкнути подачу Едегора на дальню стійку. Кай пробив у притиснуту руку Кеша, від неї м'яч відскочив у руку німця, а потім в гандбол зіграли обидва – лише після цього хавбек вколотив сферу в сітку. Тривалий перегляд VAR вирішив, що взяття воріт зараховувати не можна.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Астон Вілли – і це всього через три дні після звитяги на Ман Сіті. Підопічні Унаї Емері набирають 35 очок, відриваюись від четвертої сходинки (тобто від Сіті) на 5 очок і впритул наблизившись до вершини АПЛ – до неї не вистачає всього двох залікових балів. Фантастика. Арсенал тримається другим, маючи на 1 пункт більше.

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