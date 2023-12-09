Астон Вилла подходила к домашней встрече с Арсеналом, имея за плечами 4-матчевую беспроигрышную серию. На этом отрезке бирмингемцы победили Тоттенхэм и Манчестер Сити, вырвавшись аж на третью позицию, поэтому "канониров" ожидала очень непростая игра. Микель Артета решил обойтись без экспериментов выставив максимально боевой состав и вернув Зинченко привычный функционал фальшивого фулбека – в последних двух матчах Александр работал в роли классического крайка.

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Подопечные Унаи Эмери так круто настроились, что открыли счет уже на 7-й минуте. Гол прилетел с фланга Зинченко, однако его вины там не было. Бэйли прорвался по правому флангу, попытался качнуть Габриэля, а затем покатил на 11 метров – там оказался Макгинн, который спокойно нанес удар с разворота. 1:0!

Забегая вперед скажем, что более интересных моментов Астони Вилла в первом тайме не организовала. Исключением стал эпизод на 40-й минуте, когда Тилеманс выводил Уоткинса один на один, а тот пробил в Райю – впрочем, лайнсмен заметил минимальный офсайд. В целом же бирмингемцы сконцентрировались на позиционной работе, перекрывая линии передач, держа компактность и пытаясь не дать Арсеналу организовывать численные большинства.

Но получалось так себе. Лондонцы стараниями Зинченко, Эдегора и Райса очень легко выходили из-под давления в центре поля, находя свободные зоны и эффектно комбинируя. До 30-й минуты "вилланы" более-менее держали соперника на дистанции, однако в последней 15-минуте команда резко посыпалась. Арсенал начал взламывать оборону различными способами и регулярно.

Первый звоночек прозвучал на 34-й минуте, когда Эдегор открылся на углу штрафной, качнул защитника и пробил в ближний (мяч попал во внешнюю сторону сетки). Мартинес явно потерял ворота в этот момент – а на 37-й он еще и ошибся с перехватом заброса от Райса на Мартинелли. Габриэль подбросил мяч над голкипером, но с линии ворот его выбил Диего Карлос.

На 39-й же Мартинелли отобрал мяч у Консы, после чего лондонцы закрутили эффектную комбинацию. Оборона Виллы была уничтожена – в завершении эпизода Эдегор принял мяч, подработал его под левую и пробил метров с десяти в левый нижний. К счастью для хозяев, Мартинес поймал сферу. Еще через три минуты заброс из глубины на Жезуса завершился крученым выстрелом Жезуса, который аргентинец парировал.

В этот период стоит отметить не только стандартные подыгрыши Зинченко, но и чрезвычайно эффективные дальние забросы в коридоры между защитниками. Если бы не своевременные выходы Мартинеса, Арсенал бы получил несколько выходов один на один. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

"Мы отыграемся, как всегда" – заявил Зинченко Тилемансу еще в середине первого тайма. В этом трудно было сомневаться, учитывая футбол лондонцев, однако второй тайм оказался не столь качественным. Острые эпизоды уже не лились, как из ведра. Да и с достижением позиционного преимущества в розыгрышах возникали проблемы.

Фактически, Арсенал во втором тайме имел только два момента. Первый организовал экс-голкипер "пушкарей" – Мартинес ладонями срезал подачу с углового на Уоткинса, а от него мяч едва не влетел в ворота. Второй же создал Зинченко, забросив мяч из глубины за спины защитникам. Хаверц влетел на левый край штрафной и покатил на 11 метров Эдегору, однако у Мартина срезался мяч.

А еще был эпизод в самом начале тайма. Зинченко отобрал мяч у Макгинна, обыгрался с Мартинелли и забросил мяч на левый край штрафной, а там Жезус получил по ногам от Дугласа Луиса. VAR решил, что это не пенальти.

Во второй половине тайма Зинченко, Эдегор и Райс стали менее заметными, да и в целом матч пошел по сценарию Астон Виллы – бирмингемцы грамотно сушили игру в мелких паузах, перекатах и грамотной работе по зонам. Под конец встречи лондонцев начали и грубо бить по ногам. Вперед команда особо не лезла, зато перекрывала ширину и сужала пространство между линиями на своей половине.

В компенсированное время Арсенал таки забил гол усилиями Хаверца, которому удалось замкнуть подачу Эдегора на дальнюю штангу. Кай пробил в прижатую руку Кеша, от нее мяч отскочил в руку немца, а затем в гандбол сыграли оба – только после этого хавбек вколотил сферу в сетку. Длительный просмотр VAR решил, что взятие ворот засчитывать нельзя.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Астон Виллы. Подопечные Унаи Эмери набирают 35 очков, отрываясь от четвертой строчки (то есть от Сити) на 5 очков и вплотную приблизившись к вершине АПЛ – до нее не хватает всего двух зачетных баллов. Фантастика. Арсенал держится вторым, имея на 1 пункт больше.

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