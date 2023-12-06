Японський оборонець отримав пошкодження в матчі проти Вулверхемптона (2:1) 2 грудня. В грі проти Лутона (4:3) Такехіро Томіясу участі не брав. Головний тренер Арсенала Мікель Артета підтвердив, що у 25-річного гравця травма литки.

Передасист Зінченка на переможний гол у відеоогляді матчу Лутон – Арсенал – 3:4

"Ми провели сканування та у нас неприємні новини. У нього травма литки, і він вибув на деякий час", – цитує Артету Football.london.

Точний термін повернення Томіясу на поле наставник "канонірів" не повідомив. Однак Daily Mail вважає, що на відновлення японця потрібно буде близько трьох-чотирьох тижнів.

Варто зауважити, що Такехіро Томіясу – універсальний захисник. В поточному сезоні він кілька разів виходив на позиції українця Олександра Зінченка.

Арсенал на останніх секундах вирвав перемогу над Лутоном – передгольовий пас Зінченка врятував у битві з 7 голами