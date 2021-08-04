Астон Вілла підписала вінгера Байєра за 32 млн євро
Ямайський атакувальний хавбек "фармацевтів" Леон Бейлі продовжить кар'єру в Астон Віллі.
23-річний Леон Бейлі вже пройшов медогляд у бірмінгемському клубі та підписав контракт. Угода з ямайцем розрахована на 4 роки – до завершення сезону 2024/25, інформує офіційний сайт Астон Вілли.
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Transfermarkt зазначає, що "віллани" заплатили Байєру 32 млн євро. Бейлі виступав за "фармацевтів" більше чотирьох років – за цей час він зіграв 156 матчів та забив 39 голів, ставши одним із лідерів німецької команди. За збірну Ямайки Леон встиг відіграти 9 поєдинків та відзначився одним голом.
Бейлі став вже третім новачком Астон Вілли після Ешлі Янга (вільний агент з Інтера) та Еміліано Буендіа з Норвіча (38 млн євро).
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