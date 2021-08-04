23-летний Леон Бейли уже прошел медосмотр в бирмингемском клубе и подписал контракт. Соглашение с ямайцем рассчитано на 4 года – до завершения сезона 2024/25, сообщает официальный сайт Астон Виллы.

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Transfermarkt отмечает, что "вилланы" заплатили Байеру 32 млн евро. Бейли выступал за "фармацевтов" более четырех лет – за это время он сыграл 156 матчей и забил 39 голов, став одним из лидеров немецкой команды. За сборную Ямайки Леон успел сыграть 9 матчей и отметился одним голом.

Бейли стал уже третьим новичком Астон Виллы после Эшли Янга (свободный агент из Интера) и Эмилиано Буэндиа из Норвича (38 млн евро).

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