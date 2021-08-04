Аргентинський форвард, який все ще перебуває у статусі вільного агента, спричинив серйозний резонанс як в Барселоні, так і у всій Іспанії.

34-річний Ліонель перебуває у відпустці на Ібіці. Там же відпочивають і низка інших зіркових футболістів на чолі з Неймаром.

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Бразильський форвард виклав у Instagram фото, яке обговорює вся Іспанія. На світлині позують Ліонель Мессі та четверо гравців ПСЖ – Неймар, Марко Верратті, Леандро Паредес і Анхель Ді Марія. Зауважимо, що двоє останніх разом із Мессі стали чемпіонами Копа Амеріка, а Верратті виграв Євро-2020 зі збірною Італії.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною завершився 30 червня. З того часу аргентинець перебуває у статусі вільного агента, але у каталонському клубі переконані, що найближчим часом оголосять про продовження співпраці. Щоправда, одним із претендентів на Ліонеля вважають саме ПСЖ, з гравцями якого форвард і сфотографувався під час відпочинку.

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