Честь открыть новый год в большом европейском футболе снова выпала Северному Лондону. В 2022-м Арсенал начинал матчем против Ман Сити на "Эмирейтс", а 2023-й стартовал с домашнего поединка Тоттенхэма с Астон Виллой. Хозяева нуждались в победе, ведь после осечки в предыдущем туре команда Антонио Конте выпала за пределы зоны ЛЧ.

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Впрочем, первый тайм оказался бедным на остроту. Соперники провели по три удара, а реально опасный момент удалось увидеть аж на 39-й минуте. "Шпоры" могли открыть счет в результате подачи от Перишича – Кейн замыкал ее ударом метров с шести в ближний угол. Гости огрызнулись выстрелом Буэндии с линии штрафной мимо дальнего угла.

Отдыхать футболисты ушли при нулях на табло. Казалось, что Тоттенхэм во втором тайме повысит обороты, но для лондонцев все завершилось катастрофой. Уже на 50-й минуте они вынуждены были отыгрываться. Дуглас Луис пробил с дистанции, Льорис парировал перед собой, а Уоткинс первым подхватил мяч – Олли сбросил его под удар Буэндии. Эмилиано уверенно расстрелял ворота. 0:1!

Футболисты Тоттенхэма в этом сезоне допустили уже 5 грубых ошибок, которые прямо привели к голу. Это на два больше, чем у любой другой команды АПЛ в этом сезоне, причем на счету Льориса аж три ошибки.

Подопечные Антонио Конте пытались что-то организовать, однако за 20 следующих минут команда имела только один момент – это Перишич пробил метров с восьми над перекладиной. Астон Вилла же наказала Тотнем за расточительство голом Дугласа Луиса. Бразилец принял заброс от Макгинна и вышел один на один с Льорисом, спокойно перебросив Уго. 0:2!

"Шпоры" пропустили два гола в седьмом матче АПЛ подряд. Это самая большая серия с двумя пропущенными за игру, начиная с ноября 1988 года.

Отыграться подопечным Антонио Конте так и не удалось. Тоттенхэм даже не забил ни одного гола в ответ. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Астон Виллы со счетом 2:0. Команда Унаи Эмери набрала 21 очко и поднялась на двенадцатую позицию, в то время как "шпоры" с 30 зачетными баллами в активе остались пятыми. До зоны ЛЧ не хватает двух пунктов, но конкуренты в этом туре должны увеличить разрыв.

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