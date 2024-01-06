Кубок Англии, 1/32 финала

Мидлсбро – Астон Вилла – 0:1

Гол: Кеш, 88

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В третьем раунде Кубка Англии Мидлсбро на своем поле принимал Астон Виллу. Команды подошли к нынешнему противостоянию в разных весовых категориях. Хозяева погрязли в середине турнирной таблицы Чемпионшипа, занимая после 26-ти туров двенадцатую строчку. В свою очередь гости стали главной сенсацией текущего сезона в АПЛ, лишь двумя очками уступая лидеру – Ливерпулю.

Астон Вилла ожидаемо взяла инициативу в свои руки – уже на 8-й минуте Дюран мог выводить команду вперед, но Том Гловер в прыжке потянул мяч с левого угла. В середине тайма Джон попытался застать вратаря врасплох дальним ударом, однако кипер снова был на высоте.

Мидлсбро нанес первый удар в матче лишь на 35-й минуте. Но какой! Морган Роджерс ворвался в штрафную правым флангом и опасно бил с острого угла – Мартинес в падении отбил на угловой.

После перерыва хозяева выровняли статистику во владении мячом, но бить по воротам соперник им не позволял. Эзри Конса был обязан выводить Астон Виллу вперед после подачи с углового, но в прыжке направил сферу в правую стойку. Эмери решил не доводить до повторного матча и провел ряд замен. Это добавило остроты, но соперник держался. На 84-й минуте Дзаньоло мастерски закручивал в левую девятку – не хватило считанных сантиметров.

В конце концов, Мидлсбро не устоял – на 88-й минуте Мэтти Кэш после розыгрыша углового решил пробить, мяч срикошетил от защитника, дезориентировал голкипера и влетел под левую стойку. Досадное поражение представителя Чемпионшипа.

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