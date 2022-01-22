Данкан Фергюсон проводив свій перший матч після призначення тимчасовим коучем. Головне питання, яке хвилювало українського вболівальника – гратиме Віталій Миколенко чи ні. Новий наставник не включив українця навіть у заявку, а клуб не робив жодних заяв щодо стану здоров'я новачка. Та за чутками, Миколенко пошкодив спину, але на Гудісон Парку був присутнім. На лівий фланг замість нього Фергюсон випустив Бена Годфрі. Також поза заявкою опинився Нейтон Паттерсон – інший новачок.

Миколенко пропустив матч проти Астон Вілли через травму, – журналіст

Перші хвилини команди проводили у розвідці, а трибуни прокидались лише в одному випадку – коли Люка Дінь, який змінив Евертон на Астон Віллу, був з м'ячем. Свист було чути далеко за межі стадіону. Перший момент був на 7-й хвилині – підопічні Стівена Джеррарда заробили штрафний у метрах 25-ти від воріт. Чудово пробивав Дуглас Луїс, але м'яч просвистів у кількох сантиметрах над поперечкою. Пікфорд вступав у гру кількома хвилинами пізніше – сейв після удару Буендії. Розвеселив публіку епізод, коли Абдулай Дукуре випадково порвав футболку Джейкобу Ремзі. 20-річний англієць перший тайм догравав без номера на спині.

Евертон мав серйозні проблеми з виходом з оборони в атаку протягом всього першого тайму: команда намагалася грати лонгболами – м'яч забирали оборонці, а Калверт-Льюїн і Рішарлісон, здається, не виграли жодної боротьби попереду, хотіла розігрувати чи використовувала фланги – обрізалась. Найкращий момент "іриски" мали на 28-й, коли Дінь втратив м'яч у центрі, Дукуре й Рішарлісон виходили двоє на одного оборонця, але Абдулай запоров атаку поганим пасом. Годфрі, як і вся команда мерсисайдців, нічого яскравого не продемонстрував.

Єдиний, кого можна виділити – Джордан Пікфорд. 27-річний голкіпер тягнув ледь не усе: удар Воткінса на протиході впритул, постріл головою від Коутінью та інше. Втім, Астон Вілла пробила англійську "стіну" на 3 компенсованій до першого тайму хвилині: Люка Дінь подав з кутового і Буендія перекинув голкіпера збірної Англії. "Віллани" побігли святкувати, а вболівальники мерсисайдців кинули у них пляшку – постраждали Кеш та Дінь.

Першу по-справжньому гостру нагоду ліверпульці створили аж на 56-й (!) хвилині. Грей пробрався в штрафний, але втратив м'яч, його підібрав Гордон і подав на Рішарлісона – форвард пробивав головою у дальній кут, але вище. В наступній атаці Вілла заробила небезпечний штрафний на лінії карного майданчика, але Коутінью перекинув і стінку, і ворота. Евертон відповів першим ударом у площину воріт: було гостро, але Еміліано Мартінес врятував.

У перерві Данкан Фергюсон, схоже, дав хорошого прочухана підопічним. Якщо за весь першим тайм вони не завдали жодного удару, то за перші 25 хвилин другого пробивали аж 9 разів. Та й взагалі команда значно симпатичніше виглядала, хоч і не реалізовувала свої моменти: двічі небезпечно головою пробивав Міна, злету стріляв Грей, замикав простріл з флангу Калверт-Льюїн. "Іриски" тиснули до останнього, але фінальний свисток так і зафіксував мінімальну звитягу Астон Вілли, яка майже весь другий тайм відсиджувалась в обороні.

Підопічні Стівена Джеррарда набрали 26 залікових балів та піднялись на 10 сходинку, обійшовши Лестер, який має два поєдинки в запасі. Колектив Данкана Фергюсона залишився над зоною вильоту на 16 місці турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі 19 пунктів.

Турнірна таблиця чемпіонату Англії