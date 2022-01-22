Віталій Миколенко отримав пошкодження спини, тому не потрапив до заявки Евертона на поєдинок 23-го туру АПЛ проти Астон Вілли, повідомляє журналіст Ендрю Тодос у Twitter.

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З 19-го січня 22-річний українець не брав участі у тренуваннях "ірисок". Про терміни повернення оборонця не зазначається.

Нагадаємо, на початку січня Евертон придбав Віталія у Динамо за близько 23 млн євро. За новий клуб Миколенко встиг провести 2 матчі.

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