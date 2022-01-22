Тимчасовий наставник Данкан Фергюсон визначився з обоймою гравців, яких планує задіяти у матчі 23-го туру АПЛ проти Астон Вілли.

Віталій Миколенко не потрапив навіть до заявки на поєдинок англійської Прем'єр-ліги, повідомляє прес-служба клубу. Втім, українець прибув на Гудісон Парк, а тому спостерігатиме за матчем з трибун.

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До стану оборонця збірної України є питання, адже він пропустив перше тренування під керівництвом Фергюсона. "Іриски" жодних заяв щодо нашого земляка не робили. Замість Миколенка в матчі з Астон Віллою гратиме Бен Годфрі, який номінально є центрбеком, але інколи підстраховував лівий фланг за відсутності Люки Діня.

Нагадаємо, Данкан Фергюсон очолив Евертон після звільнення Рафаеля Бенітеса. Поєдинок з командою Стівена Джеррарда стане для нього дебютним. А от Віталій Миколенко вже встиг провести за "ірисок" два матчі: один у Кубку та один у Прем'єр-лізі.

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