Данкан Фергюсон проводил свой первый матч после назначения временным коучем. Главный вопрос, который волновал украинского болельщика – будет играть Виталий Миколенко или нет. Новый наставник не включил украинца даже в заявку , а клуб не делал никаких заявлений о состоянии здоровья новичка. Но, по слухам, Миколенко повредил спину. На левом фланге вместо него Фергюсон выпустил Бена Годфри. Также вне заявки оказался Нейтон Паттерсон – другой новичок.

Миколенко пропустил матч против Астон Виллы из-за травмы, – журналист

Первые минуты команды проводили в разведке, а трибуны просыпались только в одном случае – когда Люка Динь, сменивший Эвертон на Астон Виллу, был с мячом. Свист был слышен далеко за пределы стадиона. Первый момент был на 7-й минуте – подопечные Стивена Джеррарда заработали штрафной в метрах 25 от ворот. Прекрасно пробивал Дуглас Луис, но мяч просвистел в нескольких сантиметрах над перекладиной. Пикфорд вступал в игру спустя несколько минут – сейв после удара Буэндии. Развеселил публику эпизод, когда Абдулай Дукуре случайно порвал футболку Джейкобу Рэмзи. 20-летний англичанин первый тайм доигрывал без номера на спине.

У Эвертона были серьезные проблемы с выходом из обороны в атаку в течение всего первого тайма: команда пыталась играть лонгболами – мяч забирали защитники, а Калверт-Льюин и Ришарлисон, кажется, не выиграли ни одной борьбы впереди, хотела разыгрывать или использовала фланги – обрезалась. Лучший момент "ириски" имели на 28-й, когда Динь обрезался в центре, Дукуре и Ришарлисон выходили двое на одного защитника, но Абдулай испортил атаку плохим пасом. Годфри, как и вся команда мерсисайдцев, ничего яркого не показал.

Единственный, кого можно выделить – Джордан Пикфорд. 27-летний голкипер тянул чуть ли не все: удар Уоткинса на противоходе в упор, выстрел головой от Коутиньо и другое. Впрочем, Астон Вилла пробила английскую "стену" на 3-й компенсированной к первому тайма минуте: Люка Динь подал с углового и Буэндия опрокинул голкипера сборной Англии. "Вилланы" побежали праздновать, а болельщики мерсисайдцев бросили в них бутылку – пострадали Кэш и Динь.

Первую по-настоящему острую возможность ливерпульцы создали на 56-й (!) минуте. Грей пробрался в штрафную, но потерял мяч, его подобрал Гордон и подал на Ришарлисона – форвард пробивал головой в дальний угол, но выше. В следующей атаке Вилла заработала опасный штрафной на линии штрафной, но Коутинью опрокинул и стенку, и ворота. Эвертон ответил первым ударом в створ ворот: было остро, но Эмилиано Мартинес спас.

В перерыве Данкан Фергюсон, похоже, дал хорошую взбучку подопечным. Если за весь первый тайм они не нанесли ни одного удара, то за первые 25 минут второго пробивали 9 раз. Да и вообще команда гораздо симпатичнее выглядела, хоть и не реализовывала свои моменты: дважды опасно головой пробивал Мина, взлету стрелял Грей, замыкал прострел с фланга Калверт-Льюин. Финальный свисток так и зафиксировал минимальную победу Астон Виллы, которая почти весь второй тайм отсиживалась в обороне.

Подопечные Стивена Джеррарда набрали 26 зачетных баллов и поднялись на 10 строчку, обойдя Лестер, у которого два поединка в запасе. Коллектив Данкана Фергюсона остался над зоной вылета на 16-м месте турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 19 пунктов.

Турнирная таблица чемпионата Англии