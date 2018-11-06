Асоціація європейських професійних футбольних ліг виступила проти створення Суперліги

Суперліги не буде? / фото із соцмереж

Асоціація європейських професійних футбольних ліг (EPFL) опублікувала на своєму сайті офіційну заяву, у якій засудила ідею створення Суперліги за участі топ-клубів Європи.

Нагадаємо, нещодавно видання Football Leaks опублікувало інформацію, що топ-клуби Європи планують створити Суперлігу вже у 2021 році.

"Асоціація рішуче виступає проти створення закритої суперліги. EPFL підтримує європейську модель, засновану на принципі піраміди, у якій механізми підвищення в класі, вильоту, а також спортивні досягнення клубів є основою будь-якої конкуренції.

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Національні чемпіонати є основою гри в усій Європі для всіх зацікавлених сторін: футболістів, клубів, ліг, національних асоціацій та вболівальників. Пропозиції про створення закритої суперліги матимуть серйозні наслідки для розвитку професійного футболу в Європі.

Тому в цьому контексті Асоціація повністю підтримує УЄФА з усіх питань щодо управління та організації змагань Європейського клубу", – йдеться у заяві.