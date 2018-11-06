Ассоциация профессиональных футбольных лиг выступила против создания Суперлиги

Суперлиги не будет? / фото из соцсетей

Ассоциация профессиональных футбольных лиг (EPFL) опубликовала на своем сайте официальное заявление, в котором осудила идею создания Суперлиги с участием топ-клубов Европы.

Напомним, недавно издание Football Leaks опубликовало информацию, что топ-клубы Европы планируют создать Суперлигу уже в 2021 году.

"Ассоциация решительно выступает против создания закрытой суперлиги. EPFL поддерживает европейскую модель, основанную на принципе пирамиды, в которой механизмы повышения в классе, вылета, а также спортивные достижения клубов является основой любой конкуренции.

"Можно забыть о развитии футбола", – президент УЕФА резко отреагировал на идею создания Суперлиги

Национальные чемпионаты является основой игры во всей Европе для всех заинтересованных сторон: футболистов, клубов, лиг, национальных ассоциаций и болельщиков. Предложения о создании закрытой суперлиги будет иметь серьезные последствия для развития профессионального футбола в Европе.

Поэтому в этом контексте Ассоциация полностью поддерживает УЕФА по всем вопросам управления и организации соревнований Европейского клуба", – говорится в заявлении.