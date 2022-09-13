Півзахисник Аль-Айна Андрій Ярмоленко став співавтором забитого м'яча, який може отримати звання найкращого в турі першості ОАЕ.

Офіційний твіттер чемпіонату ОАЕ опублікував взяття воріт з 2-го туру, які претендують на звання найкращого гола в турі.

Ярмоленко ледь не організував шедевр – відеоогляд дебюту українця в ОАЕ і фіаско двох підопічних Реброва

Серед них і забитий м'яч Рахімі у ворота Аль-Дафри. Результативну передачу на нього віддав Андрій Ярмоленко – партнеру українця залишилось лише пробити повз воротаря.

Зазначимо, що Ярмола відзначився голом та асистом у розгромній перемозі Аль-Айна над Аль-Дафрою (7:0) – це були його перші результативні дії в офіційних матчах за новий клуб.

Ярмоленко оформив дебютні гол та асист, посприявши перемозі команди Реброва з рахунком 7:0 – відео результативних дій