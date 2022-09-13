Полузащитник Аль-Айна Андрей Ярмоленко стал соавтором забитого мяча, который может получить звание лучшего в туре первенства ОАЭ.

Официальный твиттер чемпионата ОАЭ опубликовал взятие ворот со 2-го тура, претендующего на звание лучшего гола в туре.

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Среди них и забитый мяч Рахими в ворота Аль-Дафры. Результативную передачу на него отдал Андрей Ярмоленко – партнеру украинца осталось только пробить мимо вратаря.

Отметим, что Ярмола отметился голом и ассистом в разгромной победе Аль-Айна над Аль-Дафрой (7:0) – это были его первые результативные действия в официальных матчах за новый клуб.

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