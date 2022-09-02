Чемпіонат ОАЕ 2022/23, 1-й тур

Аджман – Аль-Айн – 1:1

Голи: Мадан, 60 – Ерік, 6

Нереалізований пенальті: Лаба, 90+13 (Аль-Айн)

Розпочався матч з голу гостей – Ерік підхопив м'яч, який обробляв Рахімі, та з досить близької відстані пробив голкіпера. Аджман курйозно відігрався у другому таймі: Мадан пробив, а голкіпер Аль-Айна пропустив м'яч, який мав забирати до рук.

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Команда Реброва могла відповісти шедевром, в якому важливу роль відіграв Ярмоленко. Українець шведою вирізав на лінію штрафного, а Лаба другим дотиком пробив через себе – м'яч пролетів повз ворота.

В компенсований час Аджман забив переможний гол, але арбітр вгледів порушення правил ще на початку атаки. Оскільки фол стався у штрафному майданчику, то Аль-Айн отримав право на пенальті, але Лаба відправив м'яч над поперечкою.

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