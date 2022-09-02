Ярмоленко ледь не організував шедевр – відеоогляд дебюту українця в ОАЕ і фіаско двох підопічних Реброва
21:07 - Читать на русском
Ярмоленко не зміг допомогти Аль-Айну стартувати з перемоги в 1-му турі чемпіонату ОАЕ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Аджман – Аль-Айн на Футбол 24.
Чемпіонат ОАЕ 2022/23, 1-й тур
Аджман – Аль-Айн – 1:1
Голи: Мадан, 60 – Ерік, 6
Нереалізований пенальті: Лаба, 90+13 (Аль-Айн)
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