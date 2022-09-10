Аль-Айн розкішно розпочав поєдинок з Аль-Дафрою та вже на 30 хвилині вів у рахунку 2:0. Ярмоленко ж на 35 зробив його розгромним.

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Лаба отримав м'яч після довгої передачі та скидки головою і спробував прострілити в напрямку українця. Подвійний рикошет від захисників – і Андрій без проблем забив з близької відстані. Додамо, що перший тайм вийшов шикарним для Лаби – в його активі вже хет-трик, а Аль-Айн перемагає 4:0, граючи в більшості.

Додамо, що українець зіграв у 6 поєдинках за Аль-Айн у спарингах, відзначившись 1 забитим м'ячем. В чемпіонаті ж він зіграв проти Аджмана, проте результативними діями не відзначався.

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