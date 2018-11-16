Асенсіо хоче стати партнером Роналду в Ювентусі

Півзахисник Реала Марко Асенсіо має бажання возз'єднатись з Кріштіану Роналду в Ювентусі.

Ювентус може підписати хавбека Реала Марко Асенсіо. За інформацією Tuttosport, іспанець особисто хоче знову стати партнером Кріштіану Роналду.

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Також у джерелі зазначається, що партнер Асенсіо по збірній Іспанії Альваро Мората говорив чудові речі про Турин і Ювентус.

Окрім цього, іспанець вважає, що під орудою Массіміліано Аллегрі зможе вийти на новий рівень, як це сталось з Моратою та Погба. Після відходу Кріштіану він очікував стати новою "сімкою", але поки веде боротьбу за постійне місце в основі.

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