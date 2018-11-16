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Асенсио хочет стать партнером Роналду в Ювентусе

14:12 82 Читати українською
Асенсио хочет стать партнером Роналду в Ювентусе
Криштиану Роналду и Марко Асенсио / соцсети

Полузащитник Реала Марко Асенсио желает воссоединиться с Криштиану Роналду в Ювентусе.

Ювентус может подписать хавбека Реала Марко Асенсио. По информации Tuttosport, испанец лично хочет снова стать партнером Криштиану Роналду.

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Также в источнике отмечается, что партнер Асенсио по сборной Испании Альваро Мората говорил замечательные вещи о Турине и Ювентусе.

Кроме этого, испанец считает, что под руководством Массимилиано Аллегри сможет выйти на новый уровень, как это произошло с Моратой и Погба. После ухода Криштиану он ожидал стать новой "семеркой", но пока ведет борьбу за постоянное место в основе.

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