Ювентус звинуватили у сенсаційних зв'язках з мафією – італійський футбол може сколихнути гучний скандал

Ювентус може знову пережити часи Кальчополі. Журналісти відділення розслідувань італійського телеканалу RAI стверджують, що знайшли докази співпраці босів клубу з калабрійськими мафіозі.

Десь ми вже це бачили. Щоправда зараз Ювентус ще могутніший. Туринський клуб не тільки безроздільно панує на полях Серії А, а ще й купує одного з найкращих гравців планети. Не так давно подібна гегемонія завершилась гучним скандалом, названим Кальчополі. Юве позбавили чемпіонських титулів та опустили в нижчий дивізіон. Зараз розгойдується нова хвиля звинувачень. Тепер вони виходять за рамки футбольної площини. Тісний зв'язок з мафією Ндрангетою – однією з найвпливовіших в Італії. Це все виглядає дуже погано.

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Сьогодні, 22 жовтня, журналісти державної телерадіокомпанії RAI повинні надати докази причетності президента "Старої Синьйори" до кримінального світу. Вони стверджують, що члени калабрійської мафії тісно повязані з групою ультрас туринців. Ці найрадикальніші тіфозі Ювентуса також начебто регулярно контактують з Андреа Аньєллі. Розслідування показує, в яких непростих умовах починалось відродження "б'янконері" після Кальчополі.

У серпні 2011 року Ювентус почав грати на новенькому стадіоні, який згодом отримав комерційну назву Альянц Стедіум. Це унікальний випадок в історії італійського футболу. Вперше на Апеннінах футбольна арена повністю належить клубу. Саме в той момент керівництво клубу почало зближуватись з тими ультрас, в яких не найкраща репутація. Юве прагнув гарантувати собі безпеку та спокійну атмосферу на новій арені, що була частиною великого плану зі збільшення прибутків. Відтак боси змушені були піти на поступки деяким найбільш одіозним фанатам.

Ці компроміси великою мірою виходили за рамки закону. Ультрас отримали такі привілеї, як безкоштовні квитки чи дешевші абонементи, які потім продавали на чорному ринку. За це вони обіцяли не створювати проблем на стадіоні, щоб по-перше, клуб не був покараний УЄФА, а по-друге, там панувала сприятлива атмосфера, яка притягувала б величезну аудиторію. Журналісти переконані, що Аньєллі особисто контактував не тільки з ультрас, які співпрацюють з Ндрангетою, а й самими членами мафії, яка контролює 80% європейського ринку наркотиків. Лідери підозрілих фанатських угрупувань ходили в його кабінет, ніби по свячену воду – бувало, навіть тричі на тиждень. Ціна питання – понад мільйонів євро, який осів у брудних кишенях, не пройшовши жодного оподаткування.

A #Report lunedì ore 21.15 @RaiTre, in esclusiva, le intercettazioni di dirigenti e calciatori della #Juventus sulla morte di Raffaello Bucci, collaboratore ed ex ultras, precipitato da un ponte poco dopo essere stato ascoltato dai pm sui rapporti tra ultras, 'ndrangheta e club. pic.twitter.com/BDoUlPylB3 — Report (@reportrai3) 16 жовтня 2018 р.

Тут варто відзначити, що минулоріч суд дискваліфікував Аньєллі через контакти з тіфозі, які займались продажем нелегальних квитків. На президентові Ювентуса це не дуже відбилось. Зокрема, він продовжував очолювати Асоціацію європейських клубів (ECA) і вів справи своєї команди. Утім ситуація з квитками і зустрічі з мафіозі – не найбільша проблема. RAI 3 обіцяє навести докази пов'язаності керівництва з таємничою смертю екс-боса ультрас Рафаеле Буччі, якого туринці працевлаштували у ролі консультанта по лінії клуб-фанати-поліція. Через 2 дні після свідчень у справі спекуляцій на квитках у суді, він начебто наклав на себе руки, впавши з мосту висотою 44 метри. У ймовірність добровільного рішення про суїцид не дуже вірять очільники клубу, йдеться у перехоплених телефонних розмовах.

Недавно вболівальників сколихнула звістка про відставку генерального директора Юве Джузеппе Маротти. Людина, яку називають архітектором останніх успіхів "Старої Синьйори" (він, зокрема, безкоштовно привів у команду таких зірок, як Пірло, Погба, Хедіра, Евра, Коман, Джан), раптово покидає свою посаду. Дивно, чи не так? У своєму розслідуванні журналісти також аналізують підозрілі телефонні дзвінки гендира. Два роки тому туринська поліція звернулась до прокуратури з вимогою надати дозвіл на прослуховування телефону Маротти, який начебто володіє інформацією про смерть Буччі. А ще Беппе, буцімто, чинив тиск на великі італійські видання, аби ті не займались цією темою (зокрема, на La Republica).

Наразі важко оцінювати, наскільки докази журналістів вплинуть на позиції Ювентуса. В італійській футбольній культурі подібні великі скандали – не новизна. Ще у 1980-х Апенніни шокувала корупційна афера під назвою Тотонеро. Тоді через гру футболістів на тоталізаторі у нижчу лігу відправили Мілан і Лаціо. Минуло рівно 30 років, і через Кальчополі вже Ювентус ледь не опинився у 3-му дивізіоні (покарання пом'якшили до Серії B).

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Зв'язки з мафією в сучасній Італії легко можуть поховати твою кар'єру. Після анонсу програми керівництво телекомпанії заявило про залякування авторів з метою не допустити її виходу в ефір. Клуб, який 7 років поспіль нікого й близько не підпускає до титулу чемпіонів, зараз почав велике полювання за головним титулом – тріумфом у Лізі чемпіонів. Ювентус стає більш ніж просто клубом – це вже великий глобалізований бренд. І в цей же ж час лави "Старої Синьйори" раптово захотіли і почали покидати усі – від фінансового до спортивного директора. Простий збіг, брудна війна за владу чи анонс гучного скандалу, який може знову зупинити амбітні плани Аньєллі?

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