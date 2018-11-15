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"Для мене опустився увесь світ", – Асенсіо прокоментував відхід Лопетегі з Реала

19:15 516 Читать на русском
"Для мене опустився увесь світ", – Асенсіо прокоментував відхід Лопетегі з Реала
Марко Асенсіо / RFEF

Півзахисник Реала Марко Асенсіо розповів про бажання відігравати важливу роль у команді та свої відчуття після відставки Хулена Лопетегі.

"Я досі молодий, є гравці, які повинні стати лідерами команди. Я хочу робити більший вклад у клуб, відчувати себе більш важливим, і також потрібна впевненість, щоб клуб давав мені цю відповідальність.

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Коли Лопетегі покинув команду, для мене опустився увесь світ. Коли проводиш хорошу гру, ти найкращий. Але коли не потрапляєш у верхній кут, люди трохи дивляться на тебе ззаду. Провальний останній місяць змінив мій спосіб мислення і я впевнений, що знаю про зміну ситуації в майбутньому.

Лопетегі та його штаб виконали чудову роботу, але результати є вирішальним фактором. Зараз ми набрали ходу, все стає кращим і думаю, що у нас буде чудовий сезон", – сказав Асенсіо Deportes en RTVE.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Марко Асенсіо Марко Асенсіо Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі
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