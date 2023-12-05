"Ти повинен любити футболістів такими, якими вони є. Кожен гравець має свої сильні та слабкі сторони. У Зінченка сильних сторін набагато більше. Таке трапляється і може статися з кожним гравцем.

Асист Зінченка і шедевр Куньї – відео голів і огляд матчу Арсенал – Вулверхемптон – 2:1

Ми повинні отримати урок з цього, тому що є певні зони, де категорично не можна робити певні речі. От і все. Ми додамо.

Це властиво йому. Зінченко може грати на позиції дев’ятки, як атакувальний півзахисник, як вінгер. Він розумний, і його швидкість роботи зашкалює, ви бачите, як він женеться за суперниками, як пресингує. У нього є талант знаходити вільні зони та прогалини в невеликих просторах. Я справді щасливий з ним", – цитує Артету The Athletic.

Нагадаємо, Зінченко записав до свого доробку асист на Едегора, а наприкінці матчу припустився помилки, яка коштувала лондонцям гола.

До слова, у поточному сезоні Олександр провів за Арсенал 19 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

Зінченко віддав асист і привіз гол у матчі з Вулверхемптоном, Ярмолюк взяв участь у двох гольових атаках Брентфорда