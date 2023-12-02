Чемпіонат Англії 2023/24, 14-й тур

Арсенал – Вулверхемптон – 2:1

Голи: Сака, 6, Едегор, 13 – Кунья, 86

Брентфорд – Лутон – 3:1

Голи: Мопе, 49, Мі, 56, Баптіст, 81 – Браун, 76

Бернлі – Шеффілд Юнайтед – 5:0

Голи: Родрігес, 1, Якоб-Ларсен, 29, Амдуні, 73, Колеошо, 75, Браунхілл, 80

Вилучення: Макберні, 45+1 (Шеффілд Юнайтед)

Зінченко віддав дебютний асист за Арсенал у сезоні 2023/24 – відео результативної передачі

Арсенал зберіг лідерство в АПЛ завдяки домашній перемозі над Вулверхемптоном. "Каноніри" домінували протягом усієї зустрічі, розчавивши "вулвз" за всіма статистичними показниками. Вже на 6-й хвилині перевага господарів вилилась у гол. Сака з правого флангу проштовхнув м'яч повз двох захисників на Жезуса, Габі п'яткою скинув на Томіясу, а японець у дотик віддав проникний пас все тому ж Сака – англієць переграв Доусона й прошив Са. 1:0!

Зінченко взяв участь у другому взятті воріт. Це сталося вже на 13-й хвилині. Українець на дальньому краю штрафного підхопив подачу від Сака, після чого обігрався з Жезусом і викотив пас під удар Едегору – Мартін метрів з 15-ти поцілив у дальній кут. 2:0! Цей гол досить несподівано виявився останнім для "канонірів", адже Арсенал змарнував усі подальші моменти.

Наш земляк, як завжди, працював на широкій ділянці поля, хоча цього вечора Зінченко тяжів до флангу та напівфлангу. У атакувальному плані матч виявився прекрасним – 72 із 76 передач точні, в актив записано асист, а дотиків було аж 92. У обороні виступ Сашка був не таким однозначним, хоча статистика хороша – 3 успішних відбирання з трьох спроб, 2 виноси, 1 перехоплення, 3 виграних єдиноборства з 6-ти, 1 переможна верхова дуель з 2-х.

Тим не менш, наприкінці першого тайму Олександр не порозумівся з Габріелем, внаслідок чого Хван ледь не вискочив віч-на-віч. На 86-й же хвилині Зінченко допустив гольову помилку – Семеду обікрав його у штрафному й викотив пас під точний постріл Куньї. 2:1!

Брентфорд у рідних стінах переміг Лутон – 3:1. Для українців цей матч був важливим з огляду на вихід Ярмолюка у основі. Єгор не підвів. За 70 хвилин наш хавбек виконав 43 дотики до м'яча, віддав 29 пасів (27 точних) і зробив аж 2 передачі під удар. Крім того, він виграв 4 із 6-ти єдиноборств, а також тричі відібрав м'яч (з трьох спроб).

Що найбільш важливо, Ярмолюк взяв участь у першій гольовій атаці Брентфорда. На самому початку атаки саме він допоміг з білд-апом, а наприкінці епізоду Єгор відкрився перед штрафним, прийняв пас і перевів м'яч на лівий фланг під простріл Мбеумо – все завершилось відскоком і точним пострілом Мопе.

Другий гол "джмелів" теж не стався б без втручання Ярмолюка. Взяття воріт стало наслідком кутового, якій передувала атака лівим флангом. Єгор втримав м'яч під тиском на лівому фланзі й зміг віддати пас у карний майданчик на Янельта, а той вже віддав простріл з подальшим корнером.

У паралельній зустрічі Бернлі здобув другу перемогу в сезоні, влаштувавши епічний розгром Шеффілду – 5:0. Причому перший гол підопічні Венсана Компані провели ще до 15-ї секунди. "Бордовим" також допомогло вилучення у складі суперника в компенсований до першого тайму час. Три з п'яти голів прилетіли вже по перерві. До виходу із зони вильоту не вистачає трьох очок.

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