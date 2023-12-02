Підопічні Артети активно розпочали поєдинок, забивши два м'ячі вже на старті зустрічі. Рахунок відкрив Сака, а вже на 13-й хвилині Арсенал подвоїв перевагу. Олександр Зінченко став одним з героїв епізоду. Сашко обігрався з Жезусом в стінку, увірвався у штрафний та віддав зрячу передачу на Едегора – норвежець метрів з 12 пробив без шансів для Жозе Са.

Зінченко віддав асист і привіз гол у матчі з Вулверхемптоном, Ярмолюк взяв участь у двох гольових атаках Брентфорда

У другому таймі Арсенал заспокоївся, віддавши м'яч "вовкам", все йшло до "сухої" перемоги господарів, але Зіченко обрізався біля власних воріт – Кунья скористався подарунком і скоротив відставання – 2:1. Але на більше Вулверхемптон не спромігся.